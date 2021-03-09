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İstanbul Çekmeköy'deki iki çocuğun ölümünde flaş gelişme: İnşaat sahibi gözaltına alındı

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Giriş: 09.03.2021 16:28
Güncelleme:09.03.2021 16:40
İstanbul Çekmeköy’de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yaşanan olayla alakalı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Son dakika haberine göre "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alındı.
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