İstanbul Çekmeköy'deki iki çocuğun ölümünde flaş gelişme: İnşaat sahibi gözaltına alındı

İstanbul Çekmeköy’de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yaşanan olayla alakalı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Son dakika haberine göre "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alındı.