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06.10.2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hak eylemi 40. gününde | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinde çalışan yüzlerce işçi, bir mesajla işlerinden oldular. İşçiler günlerdir işlerini geri alabilmek için belediyenin önünde eylemlerini sürdürüyor..

Göreve gelir gelmez binlerce kişinin ekmeğiyle oynayan Ekrem İmamoğlu'nun işten çıkardığı işçilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye binası önündeki eylemleri 40. gününde devam ediyor. Haksız şekilde işten çıkarılan vatandaşlar, işlerini geri alana kadar eyleme devam edecekleri mesajını verdi.

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