İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde borç sorunu! Düşük faiz gibi göstermek için fazladan ödedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu iki yılda yaklaşık 10 milyar lira arttı. Ekrem İmamoğlu yönetimi son aldığı borçların faiz oranını düşük göstermek için de vade sonunda ödeyeceği yaklaşık 6 milyon doları da peşin ödedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu iki yılda yaklaşık 10 milyar lira arttı. Ekrem İmamoğlu yönetimi son aldığı borçların faiz oranını düşük göstermek için de vade sonunda ödeyeceği yaklaşık 6 milyon doları da peşin ödedi.