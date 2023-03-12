İstanbul BÜYÜK DEPREME hazır mı? İBB'ye sert tepki: YETER ARTIK! Bilime sırtını döndü... Sadece algı ve manipülasyon var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önlem alıyor mu? İstanbul olası büyük depreme hazır mı? Yapı stoğu ne durumda? İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekşi, "İBB sıfır çekmiş. 320 milyarlık konsolide bütçesi olan İBB’nin kentsel ve deprem dönüşüm kapsamındaki başarısı bu. Sıfır." dedi. İstanbul'un su problemine de dikkat çeken Ekşi, "Melen olmasa İstanbul susuz." ifadelerini kullandı.

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