12 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul BÜYÜK DEPREME hazır mı? İBB'ye sert tepki: YETER ARTIK! Bilime sırtını döndü... Sadece algı ve manipülasyon var

İstanbul BÜYÜK DEPREME hazır mı? İBB'ye sert tepki: YETER ARTIK! Bilime sırtını döndü... Sadece algı ve manipülasyon var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2023 12:19
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önlem alıyor mu? İstanbul olası büyük depreme hazır mı? Yapı stoğu ne durumda? İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekşi, "İBB sıfır çekmiş. 320 milyarlık konsolide bütçesi olan İBB’nin kentsel ve deprem dönüşüm kapsamındaki başarısı bu. Sıfır." dedi. İstanbul'un su problemine de dikkat çeken Ekşi, "Melen olmasa İstanbul susuz." ifadelerini kullandı.
İstanbul büyük depreme hazır mı? İSTANBUL BÜYÜK DEPREME HAZIR MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul büyük depreme hazır mı?
İstanbul büyük depreme hazır mı?
LGS ne zaman yapılacak?
LGS ne zaman yapılacak?
AFAD semt semt açıkladı! Deprem riski taşıyan...
AFAD semt semt açıkladı! Deprem riski taşıyan...
IMF’den kredi alma sinyali verdi
IMF'den kredi alma sinyali verdi
Başkan Erdoğan bugün Hatay’a gidiyor
Başkan Erdoğan bugün Hatay'a gidiyor
Cumhur İttifakı büyüyor
Cumhur İttifakı büyüyor
Seçim günü uygulanacak yasaklar
Seçim günü uygulanacak yasaklar
İşte Kılıçdaroğlu’nun çılgın projesi
İşte Kılıçdaroğlu'nun çılgın projesi
Bunlar Hatay’ı Esad’a teslim etmek istiyor
"Bunlar Hatay'ı Esad'a teslim etmek istiyor"
6’lı koalisyonun içindeki ihanet sarmalı!
6’lı koalisyonun içindeki ihanet sarmalı!
Deniz Akkaya paylaştı! Şok ses kaydı
Deniz Akkaya paylaştı! Şok ses kaydı
Girişimci kadınların başarı dolu hikayesi!
Girişimci kadınların başarı dolu hikayesi!
Daha Fazla Video Göster