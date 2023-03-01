İstanbul 'büyük depreme' hazır mı? Beklenen Marmara depremi İstanbul’u nasıl etkiler?

Asrın felaketi, akıllara İstanbul'da beklenen büyük İstanbul depremini getirdi. Peki megakent olası bir felakete ne kadar hazır? İstanbul'da deprem için hangi çalışmalar yapıldı? Olası felakate karşı hangi önlemler alınmalı? Deprem riskine karşı kaç bina dönüştürüldü? Gelişmeleri İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi değerlendirdi.

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