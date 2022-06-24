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İstanbul, Bursa ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 17 kişi gözaltına

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Giriş: 24.06.2022 09:09
Son dakika haberleri… İstanbul, Bursa ve Ankara’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının “Avukat Mahrem İmamların” kullanmış oldukları ve başkaları adına kayıtlı olan telefon hatlarıyla çok sayıda görüşmeler yaptıklarının belirlendiği ve ankesör tespitlerine göre ardışık arama kayıtları bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.
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