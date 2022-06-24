24 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul, Bursa ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 17 kişi gözaltına
Son dakika haberleri… İstanbul, Bursa ve Ankara’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının “Avukat Mahrem İmamların” kullanmış oldukları ve başkaları adına kayıtlı olan telefon hatlarıyla çok sayıda görüşmeler yaptıklarının belirlendiği ve ankesör tespitlerine göre ardışık arama kayıtları bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.