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İstanbul Boğazı’ndaki kazanın telsiz konuşmaları: Kaçın kurtarın kendinizi

İstanbul Boğazı’ndaki kazanın telsiz konuşmaları: Kaçın kurtarın kendinizi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 18:11
Batum'dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Kaza sırasında bölgede bulunan bir yolcu teknesinin kaptanının telsizden Üsküdar İskelesindekilere , "Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kitledi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım" dediği duyuluyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası gemiler Ahırkapı'ya çekiliyor.
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