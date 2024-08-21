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İstanbul Boğazı'nda tekne battı! 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

İstanbul Boğazı'nda tekne battı! 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 01:31
İstanbul Boğazı'nda alabora olan tekne battı. Teknede bulunan 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer açıklarında alabora olan tekne battı. Teknede bulunan 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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