26 Mart 2022, Cumartesi
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İstanbul Boğazı'nda serseri mayın paniği! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Etkisiz hale getirildi
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşandı. Rus yapımı mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirilmek üzere Riva Elmas Burnu'na götürüldü. Bakan Akar, mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çalışmalar sonrası İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.