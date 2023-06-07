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İstanbul Boğazı’nda hayalet ağ temizliği! Denizler terk edilmiş ağlardan temizleniyor

A Haber
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Giriş: 07.06.2023 11:03
Çevre haftası kapsamında İstanbul'un denizleri, "hayalet ağ" olarak bilinen terk edilmiş ağlardan temizleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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