07 Ağustos 2022, Pazar
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İstanbul Boğazı'nda 120 metre boyundaki kargo gemisi arızalandı
İstanbul’dan Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan 120 metre boyundaki kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.