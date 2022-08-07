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İstanbul Boğazı'nda 120 metre boyundaki kargo gemisi arızalandı

DHA
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Giriş: 07.08.2022 18:49
İstanbul’dan Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan 120 metre boyundaki kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
120 metre boyundaki kargo gemisi arızalandı
120 metre boyundaki kargo gemisi arızalandı
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