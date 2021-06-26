VideolarGündem Videolarıİstanbul Boğazı gemi kazaları | İstanbul Boğazı'nda kaç gemi kazası oldu? İstanbul Boğazı gemi kazalarında bugüne kadar kaç can kaybı yaşandı? İstanbul Boğazı gemi kazalarında Türkiye ne kadar zarara uğradı?
İstanbul Boğazı gemi kazaları | İstanbul Boğazı'nda kaç gemi kazası oldu? İstanbul Boğazı gemi kazalarında bugüne kadar kaç can kaybı yaşandı? İstanbul Boğazı gemi kazalarında Türkiye ne kadar zarara uğradı?
İstanbul Boğazı, birçok gemi kazasında facianın eşiğinden döndü. Kanal İstanbul’un en büyük amacı Boğaz’daki bu tehlikeyi ortadan kaldırmak. İşte İstanbul Boğaz'ında bugüne kadar yaşanan gemi kazaları…