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İstanbul Boğazı gemi kazaları | İstanbul Boğazı'nda kaç gemi kazası oldu? İstanbul Boğazı gemi kazalarında bugüne kadar kaç can kaybı yaşandı? İstanbul Boğazı gemi kazalarında Türkiye ne kadar zarara uğradı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2021 12:14
Güncelleme:26.06.2021 12:23
İstanbul Boğazı, birçok gemi kazasında facianın eşiğinden döndü. Kanal İstanbul’un en büyük amacı Boğaz’daki bu tehlikeyi ortadan kaldırmak. İşte İstanbul Boğaz'ında bugüne kadar yaşanan gemi kazaları…
İstanbul Boğazı gemi kazaları | İstanbul Boğazı'nda kaç gemi kazası oldu? İstanbul Boğazı gemi kazalarında bugüne kadar kaç can kaybı yaşandı? İstanbul Boğazı gemi kazalarında Türkiye ne kadar zarara uğradı?
İstanbul Boğazı gemi kazaları | İstanbul Boğazı'nda kaç gemi kazası oldu? İstanbul Boğazı gemi kazalarında bugüne kadar kaç can kaybı yaşandı? İstanbul Boğazı gemi kazalarında Türkiye ne kadar zarara uğradı?
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