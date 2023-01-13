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İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü muhabire çirkin saldırı! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

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Giriş: 13.01.2023 13:39
Beşiktaş'ta televizyon muhabiri Meryem Nas Mercan, röportaj yaptığı sırada kendine hakaret ettiğini öne sürdüğü kadınla tartıştı. Nas, tartışma sırasında başörtüsüyle ilgili hakarette bulunduğunu belirttiği Aylin A. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.
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