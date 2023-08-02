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İstanbul Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın

A Haber
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Giriş: 02.08.2023 10:21
İstanbul'da bir iş yerinde yangın çıktı. Mahsur kalanlar var. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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