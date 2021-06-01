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İstanbul Başakşehir'de kimyasal atık alarmı! Vatandaşları korkuttu: Dumanlar çıkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2021 15:28
Güncelleme:01.06.2021 15:31
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaklaşık bir hafta önce yol kenarına dökülen atıklar vatandaşları korkuttu. Atıkların üzerinden duman çıkmaya başlaması üzerine vatandaşlar bölgeye polis çağırdı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
İstanbul Başakşehir'de kimyasal atık alarmı!
İstanbul Başakşehir'de kimyasal atık alarmı!
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