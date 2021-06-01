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İstanbul Başakşehir'de kimyasal atık alarmı! Vatandaşları korkuttu: Dumanlar çıkıyor
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaklaşık bir hafta önce yol kenarına dökülen atıklar vatandaşları korkuttu. Atıkların üzerinden duman çıkmaya başlaması üzerine vatandaşlar bölgeye polis çağırdı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.