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İstanbul Bahçelievler'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla havaya ateş açanlar gözaltında

DHA
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Giriş: 25.04.2023 16:54
İstanbul Valiliği: Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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