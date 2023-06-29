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İstanbul Arnavutköy'de ters yöne dalan yolcu otobüsü çok sayıda araca çarptı

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 13:09
Son dakika haberleri… İstanbul Arnavutköy'de yolcu otobüsü karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı. Son durumu A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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