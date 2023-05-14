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İSTANBUL 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK İSTANBUL anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2023 10:02
İstanbul seçim sonuçlarına yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ve seçim yasaklarının kaldırılması sonrasında sayım işlemlerine geçilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İşte, YSK ANKARA anlık seçim sonuçları ve oy oranları!

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