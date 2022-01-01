İstanbul 2022’ye nasıl girdi? Darülaceze sakinlerinin yeni yıl mesajı

Yılın son günü haftanın son iş gününe denk geldi çifte tatili yaşayan vatandaşlar erkenden meydanları doldurdu. İstanbul'da aklan gelen ilk adres Taksim'di. Adım atmaya yer kalmadı. Nişantaşı'da tıklım tıklımdı. Yaşlılar da unutulmadı. Onlar pandeminin başlangıcından beri riskli grupta oldukları için dışarı çıkamadılar. Darulaceze sakinleri, yeni yıla hep birlikte bir sohbet ortamında girdi.

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