Israrlı soruları yanıtsız bıraktı! Yavaş anketleri masaya koyacak

CHP’de konu ön seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi adayı. Tartışmalar devam ediyor. Konu bugün bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a soruldu. Daha önce, "aday seçmek için erken" diyen Yavaş, bugün ısrarlı sorulara yanıt vermedi. Parti yönetimi ise pazar günü Yavaş, Özel ve İmamoğlu'nun bir araya geleceği toplantıya hazırlanıyor.

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