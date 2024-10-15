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İsrailliler güne siren sesleri ile uyandı! A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor

İsrailliler güne siren sesleri ile uyandı! A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 10:39
Lübnan’ın kuzeyine yapılan İsrail saldırında 21 kişi öldü. A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve Ata Gündüz Kurşun sıcak noktalardan son gelişmeleri aktardı.
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