İsrailli yerleşimcinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin yanı sıra yasa dışı Yahudi yerleşimciler de Filistinlileri hedef alıyor. Son olarak bir yerleşimci Filistinlilere ateş açtı. Bir Filistinli genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar çevredeki Filistinliler tarafından kayda alındı.

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