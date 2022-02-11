11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrailli iş insanına suikastı MİT engelledi

İsrailli iş insanına suikastı MİT engelledi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2022 10:09
İsrailli iş insanı Yair Geller'e suikast planı, MİT’in müthiş operasyonuyla çökertildi. İsrail-Türkiye ilişkilerini yıpratmak ve Muhsin Fahrizade'nin intikamını almak için planlandığı ortaya çıktı. MİT operasyonun perde arkasını A Haber muhabiri Melis İslamoğlu aktardı.
İsrailli iş insanına suikastı MİT engelledi
İsrailli iş insanına suikastı MİT engelledi
Torbacılara şok operasyon
Torbacılara şok operasyon
Rüşvetten sonra koli basili skandalı!
Rüşvetten sonra koli basili skandalı!
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme
Başkan Erdoğan’ın ilk programı belli oldu
Başkan Erdoğan'ın ilk programı belli oldu
İsrailli iş insanına suikastı MİT engelledi!
İsrailli iş insanına suikastı MİT engelledi!
Fatura provokasyonuna skandal destek
"Fatura" provokasyonuna skandal destek
Başkan Erdoğan’dan iyi haber
Başkan Erdoğan'dan iyi haber
CHP’nin siyasi iflas ilanıdır
"CHP'nin siyasi iflas ilanıdır"
Başkan Erdoğan Duda ile görüştü
Başkan Erdoğan Duda ile görüştü
Kılıçdaroğlu’na elektrik faturası tepkisi
Kılıçdaroğlu’na elektrik faturası tepkisi
Neler yaptı, neler yaşadı?
Neler yaptı, neler yaşadı?
Daha Fazla Video Göster