11 Şubat 2022, Cuma
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İsrailli iş insanına suikastı MİT engelledi
İsrailli iş insanı Yair Geller'e suikast planı, MİT’in müthiş operasyonuyla çökertildi. İsrail-Türkiye ilişkilerini yıpratmak ve Muhsin Fahrizade'nin intikamını almak için planlandığı ortaya çıktı. MİT operasyonun perde arkasını A Haber muhabiri Melis İslamoğlu aktardı.