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İsrailli eski subay Gazze'de yaşayan sivilleri terörist ilan etti

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 09:57
Filistin halkına yönelik dünyanın gözü önünde korkunç saldırılar yaşanırken, İsrailli eski subaydan katliamı meşrulaştırmaya yönelik skandal açıklamalar geldi. İsrailli subay Eliyahu Yossian, "Gazze'de sivil nüfus yok. İki buçuk milyon terörist var." dedi.
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