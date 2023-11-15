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İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir hapishanede kendi talimatıyla uygulanan işkenceyi paylaştı

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Giriş: 15.11.2023 20:13
İsrail'de kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ziyaret ettiği yüksek güvenlikli hapishanede "elleri kelepçeli 8 mahkumun karanlık, tuvaletin yerde bir delik şeklinde, yatakların ise demir olduğu hücrede tutulduğunu ve tutuklulara sürekli milli marş dinletildiğini" açıkladı.
Hapishanedeki işkenceyi paylaştı
Hapishanedeki işkenceyi paylaştı
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