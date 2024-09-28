İsrail’in vurduğu binalar A Haber’de

İsrail’in dün gece F-35’lerle 2 bin tondan fazla bomba yağdırdığı Lübnan’da sabah saatlerinde dumanlar yükselmeye devam etti. Yerleşim yerlerini hedef alan bombalar birçok binaya hasar verdi. İsrail tarafından vurulan binalar A Haber kameralarınca kayıt altına alındı.

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