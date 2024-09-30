İsrail’in vurduğu bina A Haber kamerasında! Çarpıcı sözler: İçeriden patlatıldı

Orta Doğu'da tansiyon yüksek. A Haber ekipleri ise Beyrut'ta saldırıların kalbinde. Ata Gündüz Kurşun o noktadan son gelişmeleri aktardı. Uzman isimler canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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