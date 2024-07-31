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İsrail’in suikast listesi! İşgal güçleri Müslüman bilim adamları ve liderleri hedef alıyor

İsrail’in suikast listesi! İşgal güçleri Müslüman bilim adamları ve liderleri hedef alıyor

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 31.07.2024 16:24
Son dakika habeleri… Orta Doğu’ya kan ve kaos getiren işgalci İsrail devleti bugüne kadar adını hep soykırımla ve suikastla duyurdu. İşte İsrail’in suikast listesi…

31 TEMMUZ 2024 - İRAN

İSMAİL HANİYE

HAMAS SİYASİ BÜRO ŞEFİ

02 OCAK 2024 - TAHRAN

SALİH EL-ARURİ

HAMAS LİDERLERİNDENDİ

05 AĞUSTOS 2022 - GAZZE

TEYSİR EL-CABİRİ

FİLİSTİN İSLAMİ CİHAD'IN ASKERİ LİDERİYDİ

27 KASIM 2020 - TAHRAN

MUHSİN FAHRİZADE

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ KİLİT İSİMLERİNDENDİ

21 EYLÜL 2018 - KUALAL LUMPUR

FADİ EL-BATŞ

FİLİSTİNLİ BİLİM ADAMIYDI

15 ARALIK 2016 - TUNUS

MUHAMMED ZEVVARİ

TUNUSLU UÇAK MÜHENDİSİ

26 ŞUBAT 2016 - BULGARİSTAN

ÖMER NAYİF

2010 - 2012

DARYUS RIZAYİNEJAD

MECİD ŞEHRİYARİ

MESUD AL MUHAMMEDİ

MUSTAFA AHMEDİ RUŞEN

BİLİM ADAMLARI

19 OCAK 2010 - DUBAİ

MAHMUD MEMHUH

KASSAM TUGAYLARININ KOMUTANLARINDANDI

ŞUBAT 2008 - ŞAM

İMAD MUGNİYE

HİZBULLAH ASKERİ KANADI LİDERİYDİ

22 MART 2004 - GAZZE

ŞEYH AHMED YASİN

HAMAS'IN KURUCULARINDANDI

26 EYLÜL 2004 - ŞAM

İZZEDDİN EŞ ŞEYH HALİL

HAMAS'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİNDENDİ

26 EKİM 1995 - MALTA

FETHİ ŞİKAKİ

İSLAMİ CİHAD HAREKETİNİN KURUCUSUYDU

08 HAZİRAN 1992 - PARİS

ATIF BESİSU

FETİH MENSUBUYDU

16 NİSAN 1980 - TUNUS

HALİL EL VEZİR

FETİH'İN İKİNCİ ADAMIYDI

22 OCAK 1979 - BEYRUT

HASAN ALİ SELAMET

FETİH HAREKETİNDENDİ

10 NİSAN 1973 - BEYRUT

MUHAMMED NECCAR, KEMAL ADVAN, KEMAL NASIR

FETİH HAREKETİ VE FKÖ'NÜN ÖNEMLİ İSİMLERİYDİ

8 HAZİRAN 1972 - BEYRUT

GASSAN KENFANİ

FİLİSTİNLİ EDEBİYATÇI

8 ARALIK 1972 - FRANSA

MAHMUD HEMŞERİ

FKÖ FRANSA TEMSİLCİSİYDİ

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