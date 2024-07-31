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İsrail’in suikast listesi! İşgal güçleri Müslüman bilim adamları ve liderleri hedef alıyor
31 TEMMUZ 2024 - İRAN
İSMAİL HANİYE
HAMAS SİYASİ BÜRO ŞEFİ
02 OCAK 2024 - TAHRAN
SALİH EL-ARURİ
HAMAS LİDERLERİNDENDİ
05 AĞUSTOS 2022 - GAZZE
TEYSİR EL-CABİRİ
FİLİSTİN İSLAMİ CİHAD'IN ASKERİ LİDERİYDİ
27 KASIM 2020 - TAHRAN
MUHSİN FAHRİZADE
İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ KİLİT İSİMLERİNDENDİ
21 EYLÜL 2018 - KUALAL LUMPUR
FADİ EL-BATŞ
FİLİSTİNLİ BİLİM ADAMIYDI
15 ARALIK 2016 - TUNUS
MUHAMMED ZEVVARİ
TUNUSLU UÇAK MÜHENDİSİ
26 ŞUBAT 2016 - BULGARİSTAN
ÖMER NAYİF
2010 - 2012
DARYUS RIZAYİNEJAD
MECİD ŞEHRİYARİ
MESUD AL MUHAMMEDİ
MUSTAFA AHMEDİ RUŞEN
BİLİM ADAMLARI
19 OCAK 2010 - DUBAİ
MAHMUD MEMHUH
KASSAM TUGAYLARININ KOMUTANLARINDANDI
ŞUBAT 2008 - ŞAM
İMAD MUGNİYE
HİZBULLAH ASKERİ KANADI LİDERİYDİ
22 MART 2004 - GAZZE
ŞEYH AHMED YASİN
HAMAS'IN KURUCULARINDANDI
26 EYLÜL 2004 - ŞAM
İZZEDDİN EŞ ŞEYH HALİL
HAMAS'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİNDENDİ
26 EKİM 1995 - MALTA
FETHİ ŞİKAKİ
İSLAMİ CİHAD HAREKETİNİN KURUCUSUYDU
08 HAZİRAN 1992 - PARİS
ATIF BESİSU
FETİH MENSUBUYDU
16 NİSAN 1980 - TUNUS
HALİL EL VEZİR
FETİH'İN İKİNCİ ADAMIYDI
22 OCAK 1979 - BEYRUT
HASAN ALİ SELAMET
FETİH HAREKETİNDENDİ
10 NİSAN 1973 - BEYRUT
MUHAMMED NECCAR, KEMAL ADVAN, KEMAL NASIR
FETİH HAREKETİ VE FKÖ'NÜN ÖNEMLİ İSİMLERİYDİ
8 HAZİRAN 1972 - BEYRUT
GASSAN KENFANİ
FİLİSTİNLİ EDEBİYATÇI
8 ARALIK 1972 - FRANSA
MAHMUD HEMŞERİ
FKÖ FRANSA TEMSİLCİSİYDİ