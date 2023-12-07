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İsrail’in savaş ve insanlık suçları! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar

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Giriş: 07.12.2023 11:36
Katil İsrail’in Gazze’de işlediği savaş ve insanlık suçları hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “BM soykırım sözleşmesindeki tüm unsurlar gerçekleşti.” dedi.
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