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İsrail’in saldırısına canlı yayında yakalandı!

İsrail’in saldırısına canlı yayında yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 21:13
Lübnanlı gazeteci, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında yaralandı. İşte o anlar...
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