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İsrail’in saldırına havanlı karşılık! Hamas’ın kamikaze drone’ları...

A Haber
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Giriş: 15.10.2023 18:44
Gazze’ye kara harekatı hazırlığı yapan İsrail’e yanıt veriliyor. El Kassam Tugayları İsrail saldırılarına karşılık veriyor. Öte yandan da Gazze’ye bombardıman sürüyor.
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