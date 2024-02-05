İsrail'in saldırıları 122. günde de sürüyor! Blinken 5. kez Orta Doğu turunda

Katil İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde saldırılar 122. günde de sürdü. Diğer yandan Hamas, ateşkes ve esir takası teklifine ilişkin müzakereleri sürdürdüklerini duyurdu. Son gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver aktardı.

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