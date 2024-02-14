İsrail’in Refah planı! Mısır’a çadır kent teklifi

İsrail ordusu Refah kentinde sivilleri vurmaya devam ediyor. İşgal ordusu 100'den fazla kişiyi katletti. ABD basını ise İsrail'in Refah planına ilişkin çarpıcı bir haber yayımladı. İsrail'in Mısır'ın Sina Yarımadası’nda Gazzeliler için çadır kent kurmayı önerdiğini yazdı.

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