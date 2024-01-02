02 Ocak 2024, Salı
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İsrail’in planlarına MİT engeli! MOSSAD’a MİT-Emniyet operasyonu yapıldı ve ajan şebekesi başarıyla çökertildi
Milli istihbarat teşkilatı bir kez daha başarılı bir operasyona imza attı. Bu kez terör örgütü PKK’nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından terörist Abdulmutalip Doğruci etkisiz hale getirildi. Diğer yandan Suriye’nin kuzeyinde de 4 PKK/LPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.