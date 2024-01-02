İsrail’in planlarına MİT engeli! MOSSAD’a MİT-Emniyet operasyonu yapıldı ve ajan şebekesi başarıyla çökertildi

Milli istihbarat teşkilatı bir kez daha başarılı bir operasyona imza attı. Bu kez terör örgütü PKK’nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından terörist Abdulmutalip Doğruci etkisiz hale getirildi. Diğer yandan Suriye’nin kuzeyinde de 4 PKK/LPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN