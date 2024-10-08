İsrail’in Lübnan’ı işgali! Uzman isim İran ile gerilimin perde arkasını anlattı

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin soykırım yapılan Gazze’ye olan yansımalarını A Haber’de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel, “İran-İsrail gerilimine bakılırsa Gazze’nin arka plana itildiği ve soykırımın daha fazla şiddetinin arttırıldığı süreci yaşadık. Bizler işin bu tarafını maalesef hep kaçırıyoruz.” dedi.

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