İsrail'in kuzeyinde saldırı sirenleri! A Haber bölgede

Terör devleti İsrail Lübnan'da kara katliamına başladı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu Hayfa'dan son durumu aktardı. İstanbullu, "Bizler İsrail Lübnan sınır hattına doğru yoldaydık ve sirenler duyduk. Bir atış gerçekleştirildi Hizbullah tarafından. Haritada da göstereceğim. Sıcak dakikalar sıcak anlar yaşanıyor." dedi.

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