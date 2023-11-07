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İsrail'in katliamında 32. gün! İsrail’den zorunlu göç baskısı

A Haber
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Giriş: 07.11.2023 16:33
İsrail 32 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. 4 bin 237'si çocuk, 10 bin 328 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail hastaneleri ve okulları hedef alıyor ve bölgeden bulunan sivilleri göçe zorluyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Taha Hazar bölgeden son durumu aktardı.
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