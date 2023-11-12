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İsrail'in katliam tankları hedefte! Kassam Tugayları imha etti | A Haber canlı yayınında hareketli anlar

A Haber
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Giriş: 12.11.2023 13:57
Son dakika haberi... Katil İsrail 37 gündür Gazze'de soykırım yapıyor. Kassam Tugayları ise direnişini sürdürüyor. Çatışma bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ederken katil İsrail'in bir tankı daha imha edildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu canlı yayında o anları anlattı.
Katliam tankları hedefte! İmha ettiler KATLİAM TANKLARI HEDEFTE! İMHA ETTİLER

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