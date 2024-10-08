İsrail’in katliam doktirini! Uzman isim A Haber’de anlattı

ABD ve İsrail savunma bakanları perşembe günü bir araya gelecek. Bu görüşme öncesinde Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan İsrailli yetkililer, İran'ın askeri tesisleri ve üst düzey isimlerin konutlarının vurulacağını ifade etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Anar Aliyev, “İsrail 2006’dan sonra ortaya koyduğu Dahiye (katliam) doktirini ile tüm sivil hizmetleri ve sivilleri yok etmek gibi bir yol izliyor.” dedi.

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