İsrail’in hedefi bölgesel savaş! Dr. Necmettin Mutlu: 11 Ekim’e dikkat

İsrail’in kan gölüne çevirdiği Orta Doğu ile ilgili gelişmeleri A Haber’de değerlendiren akademisyen Dr. Necmettin Mutlu, “11 Ekim bunların Yom Kippur günleridir. Kefaret günleri olarak geçer ve bugüne dikkat etmek gerekir çünkü teolojik sapkınlıklarla hareket eden bir kitleler.” dedi.

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