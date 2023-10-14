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İsrail’in Gazze’yi işgal planı ne? Siviller tahliye olmazsa ne olacak?

A Haber
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Giriş: 14.10.2023 14:41
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. Ölenlerin sayısı 2 bini aştı. Bölgedeki son durumu Batı Şeria'dan A Haber canlı yayınına bağlanan Filistinli Prof. Dr. Mahmud Mustafa Ythman değerlendirdi.
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