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İsrail’in Gazzeli bebeklerle savaşında 34. gün! A Haber sınır hattında

A Haber
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Giriş: 09.11.2023 13:56
İşgalci İsrail’in Gazze’de masumlarla savaşında 34. gün yaşanırken çatışmalar giderek şiddetleniyor. Enkaz altında kalanlarla birlikte ölenlerin sayısı 12 bine yaklaşmış durumda. Sınır hattında bulunan ekiplerimizden Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.
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