14 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail’in Gazze planı ne? 1 milyondan fazla insan göç edebilecek mi?

İsrail’in Gazze planı ne? 1 milyondan fazla insan göç edebilecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2023 12:44
Güncelleme:14.10.2023 12:45
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde güneye çekilmesi yönünde duyuruda bulunduğu bildirilmişti. Bu sabahta 6 saat süre verdi.  Peki bölgede neler olacak? İsrail’in Gazze planı ne? 1 milyondan fazla insan göç edebilecek mi? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP’li vekilin aracında 2 PKK’lı terörist yakalandı
HDP'li vekilin aracında 2 PKK'lı terörist yakalandı
Tanklar katliam için hazırlanıyor!
Tanklar katliam için hazırlanıyor!
İsrail’in Gazze planı ne?
İsrail’in Gazze planı ne?
Bakan Fidan, Sisi ile görüştü
Bakan Fidan, Sisi ile görüştü
Aç artık gözünü dünya! Katliam var
Aç artık gözünü dünya! Katliam var
Gazze’den siviller nasıl tahliye edilecek?
Gazze’den siviller nasıl tahliye edilecek?
6 saatte tahliye mümkün mü?
6 saatte tahliye mümkün mü?
İsrail Gazze’ye uçaktan bildiri attı!
İsrail Gazze'ye uçaktan bildiri attı!
İsrail dünyanın gözünü boyuyor!
İsrail dünyanın gözünü boyuyor!
Koridor tuzağı! Katil İsrail neyin peşinde?
Koridor tuzağı! Katil İsrail neyin peşinde?
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
Olmaz olsun bölyesi! Torun vahşeti
Olmaz olsun bölyesi! Torun vahşeti
Daha Fazla Video Göster