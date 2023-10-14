14 Ekim 2023, Cumartesi
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İsrail’in Gazze planı ne? 1 milyondan fazla insan göç edebilecek mi?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde güneye çekilmesi yönünde duyuruda bulunduğu bildirilmişti. Bu sabahta 6 saat süre verdi. Peki bölgede neler olacak? İsrail’in Gazze planı ne? 1 milyondan fazla insan göç edebilecek mi? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek değerlendirdi.