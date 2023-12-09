İsrail’in Gazze katliamı | Han Yunus kuşatıldı! Sivil kayıpları sürekli artıyor

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’ye yönelik katliamı 64 gündür kesintisiz sürüyor. Enkaz altında kalanlarla birlikte bölgede ölen masum insanların sayısı 22 bini aştı. İsrail’e her türlü silah desteğini sağlayan ABD, BMGK’da insani ateşkes taslağını veto etti. Peki Gazze’de şu anda neler oluyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, “Gazze’nin kuzey kesimleri ve Han Yunus bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alınıyor. Karadan tanklar ilerlemeye çalışıyor. Meskun mahal çatışmaları şiddetlenmeye başladı. Denizden de atışlar Gazze’ye yapılıyor. Ateşkes çabaları ise sonuçsuz kalıyor. ABD’nin İsrail’e silah desteği sürüyor.” dedi.

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