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İsrail’in Gazze katliamı! 33 gündür bomba yağdırıyor!

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 09:01
İşgal İsrail ordusunun 33 gündür katliamı sürüyor. Bölgede ölenlerin sayısı 10 bin 328’e çıktı. Gazze’ye yönelik bombardıman ise canlı yayında ekran geldi.

GAZZE'DE İNSANLIK ÖLÜYOR

- 10 BİN 328 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

- 4 BİN 237'Sİ ÇOCUK

- 2 BİN 719'U KADIN

- EN AZ 25 BİN YARALI

- 56 CAMİ TAMAMEN YIKILDI

- 136 CAMİ HASAR ALDI

- 60 OKUL HİZMET DIŞI

- 237 OKULDA HASAR OLUŞTU

- 40 BİN KONUT TAMAMEN YIKILDI

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