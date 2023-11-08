08 Kasım 2023, Çarşamba
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İsrail’in Gazze katliamı! 33 gündür bomba yağdırıyor!
İşgal İsrail ordusunun 33 gündür katliamı sürüyor. Bölgede ölenlerin sayısı 10 bin 328’e çıktı. Gazze’ye yönelik bombardıman ise canlı yayında ekran geldi.
GAZZE'DE İNSANLIK ÖLÜYOR
- 10 BİN 328 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ
- 4 BİN 237'Sİ ÇOCUK
- 2 BİN 719'U KADIN
- EN AZ 25 BİN YARALI
- 56 CAMİ TAMAMEN YIKILDI
- 136 CAMİ HASAR ALDI
- 60 OKUL HİZMET DIŞI
- 237 OKULDA HASAR OLUŞTU
- 40 BİN KONUT TAMAMEN YIKILDI