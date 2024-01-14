İsrail’in Gazze bombardımanında 100.gün! Gazze’de ateşkes çabaları karşılık bulmadı

İsrail 100 günde sivilleri katletti, bir halkı sürgüne yolladı. Batı yönetimlerinin Gazze'ye yönelik tutumu tepki topladı. UNRWA: Gazze halkı için son 100 gün 100 yıl gibi hissedildi diyerek soykırımın acı gerçeğini anlattı. Peki bölgede neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları bölgeden aktardı.

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