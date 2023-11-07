07 Kasım 2023, Salı
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İsrail'in çocuklarla savaşı! Gazze'ye düzenlenen saldırılarda binlerce çocuk öldürüldü
İsrail'in çocuklarla savaşı sürüyor. Gazze'yi hedef alan bombalar onları ailelerinden ayırıyor. Bu Gazzeli çocuklar da binlercesinden yalnızca ikisi. Evleri bombalanmış, ailelerinden koparılmış bu çocuklar kaldırıldıkları hastanede tedavi olmayı bekliyor. Ancak İsrail'in uyguladığı tam abluka ve tıbbi yardımlara yönelik engelleri nedeniyle tedavileri de tam anlamıyla yapılamıyor.