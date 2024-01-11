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İsrail'e soykırım davası başladı! A Haber Lahey'de tarihi davayı takip ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 15:34
Güncelleme:11.01.2024 15:36
İsrail Hollanda'nın Lahey kentinde soykırımla yargılanıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davası başladı. Yaşananları A Haber muhabiri Ömer Aydın’ın konuğu olan Hollanda Denk Parti Milletvekili Doğukan Ergin değerlendirdi.
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