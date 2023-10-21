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İsrail'e öfke Gazze'ye destek! İngiltere'de on binler Filistin için toplandı

A Haber
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Giriş: 21.10.2023 16:19
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlığa yürüdü. İçişleri Bakanı Braverman'ın, ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği" açıklaması, göstericilerin binlerce Filistin bayrağıyla yürüyüşe katılmasına engel olamadı. Detayları A Haber muhabiri Alparslan Düven aktardı.
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