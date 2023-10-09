09 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail'e Londra'da tepki! Gazze'ye saldırılar İsrail elçiliği önünde protesto edildi

İsrail'e Londra'da tepki! Gazze'ye saldırılar İsrail elçiliği önünde protesto edildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2023 20:30
İsrail'in Gazze'ye saldırıları tüm dünyada tepki toplarken, İsrail'in İngiltere Büyükelçiliği önünde protesto yapıldı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven o noktadan detayları aktardı.
Son yılların en kanlı savaşı SON YILLARIN EN KANLI SAVAŞI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’e Londra’da tepki
İsrail'e Londra'da tepki
Bebek katili Öcalan’a özgürlük nidaları attılar
Bebek katili Öcalan'a özgürlük nidaları attılar
Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi
Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi
Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
Ardı ardına patlama sesleri
Ardı ardına patlama sesleri
İsrail’e ABD desteği
İsrail'e ABD desteği
İsrail Gazze’de bir camiyi daha vurdu
İsrail Gazze'de bir camiyi daha vurdu
Kabine toplandı
Kabine toplandı
Batı Şeria’da sokak çatışması
Batı Şeria’da sokak çatışması
A Haber Gazze sınırında
A Haber Gazze sınırında
Türkiye’nin çevresi ateş çemberi
Türkiye’nin çevresi ateş çemberi
Daha Fazla Video Göster